Законопроект о госмонополии на алкоголь снова внесен в Госдуму

Москва, , 16:27 — REGNUM Законопроект о введении в РФ государственной монополии на производство и оборот всей алкогольной продукции внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие необходимо для того, чтобы начать борьбу с нелегальным рынком производства и оборота алкоголя на государственном уровне. Так, в частности, депутаты предлагают к 2020 году запретить заниматься производством и оборотом алкоголя негосударственным компаниям — то есть такое право сохранится только у юрлиц, 100% уставного капитала которых составляет доля государства. В качестве контрольного органа авторы инициативы предлагают создать общероссийскую организацию на базе ОАО «Роспиртпром», которая объединит все организации, осуществляющие производство и оборот алкоголя.

«Данные меры направлены, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья граждан, являются инструментом недопущения суррогатного алкоголя на рынок и его повсеместного распространения. По мнению ряда экспертов, в России по меньшей мере 5 млн человек страдают хроническим алкоголизмом, регулярно потребляют алкоголь — 40% работающих граждан. Около 40 тысяч человек ежегодно умирают от алкогольной интоксикации, еще сотни тысяч умирают от сопутствующих алкоголизму болезней», — объясняют авторы инициативы.

Ранее депутаты фракции КПРФ в Госдуме уже предлагали подобные изменения и вносили схожую редакцию законопроекта на рассмотрение Госдумы. Однако большинство депутатов такие предложения коммунистов не поддержали, и законопроект был отклонен.