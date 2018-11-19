«Интауголь» продолжит работу до весны 2019 года

Сыктывкар, , 16:21 — REGNUM «Интауголь» пока продолжает работу. Об этом со ссылкой на и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта республики Алексея Просужих ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

По словам чиновника, в зимний период у предприятия есть устойчивый рынок сбыта, и пока оно продолжает работу. Добыча составляет 2−3 тысячи тонн угля в сутки, на предприятии трудятся более 800 человек.

Напомним, минувшим летом руководство «Интауголь» из-за нерентабельности приняло решение о закрытии предприятия. Как сообщало ИА REGNUM, вопрос рентабельности перед «Интауголь» возник еще несколько лет назад. Главная проблема — в качестве и цене продукции. Характеристики интинского угля уступают качеству основных конкурентов — Кузбасса и Хакасии. Рост тарифов на железнодорожные перевозки и тотальная зависимость от главного покупателя — Череповецкой ГРЭС — не добавляли конкурентоспособности интинскому углю.

В прошлом году предприятие было введено в режим простоя. Несколько сотен работников были сокращены. Часть из них были трудоустроены в «Воркутауголь».

Напомним, «Интауголь» — градообразующее предприятие. По данным rkinta.ru, в списке работников числятся более 2000 человек.

Депутат Леонид Вокуев считает, что для развития угольной промышленности необходимо использовать потенциал воркутинских шахт.

«Я консультировался со специалистами в этой области, и они считают возможным расконсервировать одну из воркутинских шахт. Там штреки, горизонты, все это сделано, шахта готова на 80%. В Воркуте есть вся необходимая экономическая и социальная инфраструктура. Ввод новой шахты даст дополнительный толчок развитию города», — цитирует депутата пресс-службе Госсовета.

По информации, озвученной Алексеем Просужих, правительство республики ведет переговоры с инвесторами по разработке угольных месторождений «Усинское-1» и «Усинское-3». На следующей неделе этот вопрос также будет обсуждаться в Москве на совещании в Министерстве энергетики России.

Добавим, что несмотря на закрытие градообразующего предприятия, власти республики продолжают планировать экономическое благополучие Инты — министерство подготовило заявку для создания в городе территории опережающего социально-экономического развития. Это, как ожидается, позволит запустить новые инвестиционные проекты, такие как разработка газового месторождения и создание в Инте оборотного депо Северной железной дороги, а также активизирует работу малого и среднего предпринимательства.

Бизнесу помогут и в масштабах республики. Делать это будут в технопарках на базе существующих предприятий и за счет поддержки инноваций. Такой проект в республике уже действует — в октябре запущена программа «Кулибин» по развитию инновационного предпринимательства.

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