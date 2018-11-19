В Чувашии вклады граждан в банках растут, депозиты юрлиц — снижаются

Чебоксары, , 16:14 — REGNUM В Чувашии сохраняется высокий спрос на кредиты, сообщили ИА REGNUM в национальном банке республики. По итогам девяти месяцев кредитов выдано почти на четверть больше, в то время как вкладов привлечено на 8% больше.

За январь-сентябрь 2018 года банки выдали заемщикам Чувашии кредитов на 115,7 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«Спрос поддерживался достаточно низким уровнем кредитных ставок. Так, средняя стоимость кредитов для предприятий в сентябре 2018 года составила 10,4%, для жителей республики — 11,7%», — говорят банкиры.

Общий объем кредитных обязательств на 1 октября 2018 года вырос по отношению к аналогичной дате прошлого года на 15% и достиг 182,8 млрд рублей. При этом кредитный портфель предприятий увеличился на 5%, до 73,6 млрд рублей, — в основном за счет роста кредитов малому и среднему бизнесу на 25%, составив 20,2 млрд рублей. Кредитный портфель жителей республики вырос на 23% — до 109,2 млрд рублей.

Объем средств, привлеченных банками в республике от населения и предприятий, на 1 октября 2018 года составил 153,9 млрд рублей, увеличившись за год на 8%.

«Драйвером роста выступали вклады граждан, которые выросли на 8%, до 120,8 млрд рублей, в то время как депозиты юридических лиц снизились на 8,9% и составили 12,3 млрд рублей», — отмечают в банке.

Отметим, по данным Чувашстата, в республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе-сентябре 2018 года составила 26 270 рублей, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 8,6%.