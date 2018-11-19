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Начало онлайн-продаж спиртного в России может быть отложено

Экономика

Правительством РФ пока не принято решение по законопроекту, предусматривающему снятие ограничения на розничную продажу алкоголя в интернете

Начало онлайн-продаж спиртного в России может быть отложено
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Онлайн-покупка

Москва, 19 ноября 2018, 15:51 — REGNUM  На сегодняшний день правительством России пока не принято решение по внесенному Минфином РФ законопроекту, предусматривающему снятие ограничения на розничную продажу алкоголя в интернете. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам главы министерства, начало онлайн продаж алкоголя может быть отложено.

«Сначала нужно принять нормативные акты. Раз они не приняты — значит будет откладываться. Я надеюсь, что мы все-таки досогласуем», — подчеркнул Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что легализовать продажу алкогольных напитков через интернет в России могут уже с 2019 года.

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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