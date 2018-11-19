Отмена запрета на съезд иностранцев в РСО-Аланию даст импульс туризму

Владикавказ, , 15:48 — REGNUM Северная Осетия получит большие перспективы в вопросе развития туризма после исключения республики из числа субъектов РФ, имеющих ограничения на посещение иностранных граждан. Так считает депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

Комментируя принятое правительством РФ постановление о снятии запрета на посещение иностранцами РСО-Алании, депутат напомнил, что «земля древних аланов богата самыми разнообразными природными и историческими памятниками». По словам Газзаева, в регионе есть много достопримечательностей, которые смогут привлечь внимание туристов, однако для этого необходимо много сделать в плане развития туристической сферы.

«Чтобы стать конкурентоспособными на рынке туристических услуг, предстоит ещё очень много сделать. Нужно практически с нуля создать современную туристическую инфраструктуру, отвечающую самым высоким требованиям безопасности и комфорта. Нужны серьёзные инвестиции. Но для начала необходима масштабная рекламная кампания, которая донесёт до зарубежных и российских туристов информацию об уникальности и богатстве природы, истории и культуры этой великой земли, её людях, её обычаях и традициях», — заявил депутат.

Читайте также: В России снят запрет на посещение иностранцами Северной Осетии

Напомним, 14 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в «Перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан». Согласно документу Северная Осетия исключена из списка регионов, въезд в который для иностранцев находится под запретом.