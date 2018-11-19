Цены на нефть восстанавливаются — эксперт

Москва, , 15:47 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, цены на нефть продолжают восстанавливаться, но участники рынка будут пристально следить за возможным воздействием сокращения поставок. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), фактически возглавляемая Саудовской Аравией, подталкивает продюсерскую группу и союзников к сокращению добычи до 1,4 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить переизбыток и стабилизировать ценовую политику. Также Россия может подписать с группой соглашение о партнерстве на встрече 6 декабря ОПЕК в Вене, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

«Частично восстановление нефтяных котировок происходит после того, как Вашингтон предоставил крупнейшим нефтяным клиентам Ирана, главным образом из Азии, неожиданно широкие исключения для санкций, которые он наложил на Тегеран в ноябре», — пояснил эксперт.

Санкции США по Ирану являются частью психологической войны Вашингтона против Тегерана, которая, как уже всем заметно, терпит неудачу. Японский нефтеперерабатывающий завод Fuji Oil намерен возобновить закупки сырой нефти в Иране.

«Участники рынка оценивают глобальные факторы влияния, а также все ждут итогов встречи стран-экспортеров 6 декабря в Вене. До этого времени цены на нефть будут стабилизироваться с некоторыми признаками роста, но в целом находиться в диапазоне от $65−70,50 за баррель для марки Brent, и $54,73−58,72 для сланцевой нефти WTI», — считает Гасанов.

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