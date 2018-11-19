Власти Италии выделят миллиард евро на фонд для стартапов

Рим, , 15:43 — REGNUM Фонд венчурного капитала для стартапов получит финансирование в размере 1 млрд евро и начнет работу в феврале 2019 года, заявил вице-премьер, министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает Agenzia Italia.

Речь идет не о только новых средствах, но также об объединении в одном фонде всех государственных программ поддержки инноваций.

Ранее вице-премьер отмечал, что в Италии уровень вложений в стартапы составляет 130 млн евро в год, а этого недостаточно — в качестве примера он приводил Францию, где вложения в отрасль составляют около 3 млрд евро в год.

Ди Майо отметил, что правительство намерено помочь участникам итальянского рынка «догонять» передовые страны этой сферы в таких направлениях, как блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности.

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