Эксперт: проблема кредитов для IT – в отсутствии материальных активов

Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM Проблемой для IT-рынка являются не только высокие кредитные ставки, но и неумение банков работать с нематериальными IT-активами, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 19 ноября, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя возможное появление субсидий на часть процентной ставки по кредитам для IT-компаний.

Как сообщалось ранее, субсидировать часть процентной ставки по кредитам для участников IT-рынка предложило министерство цифрового развития. Предполагается субсидировать 50% ставки. Объем средств по этой программе в 2019—2021 годах может составить около 12,5 млрд рублей.

С точки зрения компаний — разработчиков программного обеспечения компенсация государством части ставки по кредитам не может решить проблему отсутствия доступа компаний к финансовым ресурсам. Помимо высоких ставок, есть проблема отсутствия у компаний материальных активов, которые бы принимались банками в качестве имущественного залога.

Работать с нематериальными ИТ-активами банки не умеют, инструкции ЦБ не позволяют банкам принимать на себя непонятные риски. Пока существует проблема оценки нематериальных активов и их признания банками в качестве залогов, компенсация ставки по кредитам будет применима только к тем, кто работает с материальными активами.

Если говорить о бизнесе по разработке программного обеспечения в целом, то, оценивая меры господдержки, было бы полезно посмотреть структуру расходов компаний. Окажется, что 70−80% всех расходов приходится на фонд оплаты труда. Аренда помещений, налоги, обслуживание кредитов, маркетинг — все это несопоставимо с этими расходами.

Наличие льготы по страховым взносам позволило индустрии разработки ПО за 15 лет увеличить объем экспорта в 10 раз. Для сравнения, весь экспорт России вырос за это время всего в 3 раза. По сути это не льгота, а разумное применение налогообложения к растущей индустрии с учетом особенности ее структуры затрат. Продолжение существующего режима начисления страховых взносов — залог развития бизнеса разработки ПО в России. Все остальные меры хороши как дополнения, — отметил Макаров.