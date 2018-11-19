На технопарк в Ульяновске из федерального бюджета выделят 500 млн рублей

Ульяновск, , 15:08 — REGNUM Ульяновская область получит из федерального бюджета 500 млн рублей субсидии на технопарк «Технокампус 2.0». Поддержка будет выделена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов.

По его словам, Минэкономразвития России по итогам конкурса одобрило выделение «флагманскому проекту» — ульяновскому технопарку «Технокампус 2.0» — полумиллиарда рублей в виде субсидии.

«Участие в подобных конкурсах крайне важно для инновационного развития региона, научно-технологического прорыва, который отдельно отметил президент России Владимир Путин в майском указе, определяя национальные цели развития страны до 2024 года. Реализация проекта «Технокампус 2.0» способствует внедрению в производство передовых достижений науки и техники, формированию инновационной экосистемы в регионе. В конечном итоге это позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечить условия для динамичного развития наукоёмких технологий», — сказал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

В 2018 году подано 30 заявок из регионов. По итогам конкурса поддержку получат технопарки шести регионов, в том числе в Ульяновске. На реализацию проекта, который обеспечит субъекты малого и среднего предпринимательства льготным доступом к технологической инфраструктуре, в 2019—2020 годах будут предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 500 млн рублей.

В регионе отмечают, что «Технокампус 2.0» реализуется в рамках проекта «Технологическая долина» и признан одним из приоритетных проектов Ульяновской области. В настоящее время завершается проектирование первой очереди строительства общей площадью 35,5 тыс. кв. метров в Заволжском районе Ульяновска. По словам советника губернатора по вопросам цифрового и технологического развития, генерального директора центра кластерного развития региона Вадима Павлова, технопарк представляет «уникальную компоновку специализированных научно-исследовательских, лабораторных, образовательных, производственных блоков и общественных зон в едином архитектурно-планировочном пространстве».

«Технокампус 2.0» ориентирован на формирование экосистемы технологического предпринимательства с международным уровнем инвестиционной привлекательности, проект содействует ускоренному инновационно-технологическому развитию Ульяновской области и увеличению числа компаний, активно реализующих это направление», — сказал Павлов.

Сергей Морозов поддержал инициативу по проведению акций «ТехноДень» и «Час инноваций» в рамках Года изобретательства и инноваций в Ульяновской области. «ТехноДень» предполагается проводить ежемесячно, он будет посвящен решению вопросов «прорывного научно-технологического развития», повестка мероприятий будет сфокусирована на реализации 12 направлений указа президента России через инновационные решения и модели. «Час инноваций» будет посвящён вопросам ускорения технологического развития и инновационной активности экономики, его планируется проводить еженедельно.