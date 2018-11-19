Италия готова заблокировать бюджет еврозоны

Рим, , 15:06 — REGNUM Предложение Франции и Германии о создании бюджета еврозоны, по-видимому, невыгодно Италии, и страна его заблокирует, заявил журналистам в понедельник, 19 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

Ранее европейские СМИ сообщили, что министры финансов Германии и Франции Олаф Шольц и Брюно Ле Мэр согласовали концепцию создания бюджета еврозоны.

Согласно данной концепции, бюджет еврозоны должен стать частью бюджета ЕС, это должно упростить контроль. Предполагается, что бюджет еврозоны начнет формироваться с 2021 года.

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