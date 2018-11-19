Эксперты правительства РФ признали, что колбаса может подорожать

Москва, , 15:16 — REGNUM В РФ следует перераспределить налоговую нагрузку со здоровых продуктов на вредные, полагает член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина. Об этом она заявила 19 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу этого совета поднять акцизы на продукты переработки красного мяса.

«Наше предложение было, собственно, не то, чтобы повысить исключительно акцизы на вредные продукты, а перераспределить налоговую нагрузку с более здоровых продуктов питания на более вредные, — призналась Халтурина. — И при этом исследования показывают, что есть всего две (sic! — прим. ИА REGNUM ) группы вредных продуктов. Это газировки и переработанные мясопродукты, которые повышают риски заболеваний. Сейчас во всём мире обсуждается эта мера — введение акцизов на мясопродукты».

Данное повышение акциза, по мнению Халтуриной, приведёт к удешевлению фруктов, овощей, зелени и увеличению цен на колбасные изделия.

«Но это должно быть перераспределение, а не отнимание из карманов потребителей», — сказала Халтурина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, планы ввести в РФ налог на колбасу, который приведёт к её 30-процентному удорожанию, производят впечатление наглого воровства и грабежа.

«Такое впечатление, что эти люди обезумели, — сказал Делягин. — Все разговоры насчёт качества и здоровья — откровенная ложь. Периодические рейды показывают, что мы едим полную дрянь и продукты, которые нельзя употреблять в пищу. Это доказывает, что и система санэпидстанций, и система Роспотребнадзора — это фикции, которые не выполняют своих функций. Таким образом, речь идёт о том, чтобы тупо повысить цену на килограмм колбасы при помощи налогов. Чтобы превратить колбасу в аналог бензина».

Читайте ранее в этом сюжете: «Эти люди обезумели?» – Делягин об инициаторах повышения цен на колбасу