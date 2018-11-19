В парламенте Киргизии хотят легализовать 3 589 незаконно построенных домов

Бишкек, , 14:45 — REGNUM В парламенте Киргизии предлагают легализовать и выдать «зеленую книгу» хозяевам 3 589 домовладений, незаконно построенных в киргизской столице.

По словам инициировавшего этот законопроект депутата Чыныбая Турсунбекова, это позволит владельцам такого жилья не только оформить свои права на собственность, но и прописать в нем своих детей для того, чтобы они могли ходить в учебное заведение по месту жительства.

«Есть множество граждан, которые стремятся получить дома или построить их. Таким образом, в городах Бишкек и Ош есть многочисленные незаконные постройки, на которые нет соответствующих документов. Это приводит к определенным проблемам при получении образования, медпомощи и других госуслуг», — пояснил он.

Представители государственной регистрационной службы высказались против узаконивания нелегальных построек, обосновав это тем, что временная легализация не расширит права домовладельцев незаконных строений и не позволит им продавать или передавать по наследству свои незаконные дома.

По итогам заседания парламентский комитет по аграрной политике одобрил проект закона «О легализации самовольно построенных домостроений» во втором чтении.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным государственной инспекции по экологической и технической безопасности, в столице Киргизии сейчас насчитывается 6 382 незаконных домов, построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них 2 793 строительных объекта расположены в опасных зонах.

Отметим, что за годы независимости приехавшие из регионов киргизстанцы захватили большое количество земельных участков в самых крупных городах Киргизии — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в их окрестностях. Впоследствии они регулярно проводили митинги и требовали решить их жилищно-бытовые проблем — за счет бюджетных денег подключить к городскому водопроводу, обеспечить их электричеством и природным газом, а также построить в так называемых «новостройках» школы и больницы.

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