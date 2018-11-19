Дамбу за 7,5 млрд рублей построят в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 14:44 — REGNUM Дамба за 7,5 миллиардов рублей появится в Комсомольске-на-Амуре в 2022 году, передает интернет-портал «Общественное телевидение России». Объем финансирования утвержден, заявили 19 ноября в правительстве Хабаровского края.

Защитное сооружение спасет от подтоплений два поселка и два микрорайона на территории города. Предполагается, что его протяженность составит 17 километров.

Решение о возведении конструкции было принято после корректировки плана развития Комсомольска-на-Амуре, его утвердили в конце прошлой недели.