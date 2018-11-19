«Клубок противоречий». Зачем IT-компаниям госсубсидии по кредитам

Москва, , 14:42 — REGNUM Предложив компенсировать до 50% ставки по льготным кредитам для IT-отрасли, государство пытается распутать клубок противоречий с обеспечением залогов в банках при выдаче таких кредитов, считает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Ранее стало известно, что российские компании, работающие в сфере информационных технологий, смогут получать кредиты по льготным ставкам. Установить субсидии на часть процентной ставки в качестве меры поддержки предложило Министерство цифрового развития РФ (Минкомсвязь).

«За что IT-отрасли такое послабление? Есть несколько причин. Первая — возможные санкции в новом формате со стороны США. Тут, наверное, в правительстве РФ пытаются играть на опережение и намекают IT-компаниям о том, что сложившаяся ситуация на сегодня — это не навсегда.

Никто пока не знает, какими будут санкции от лица США в адрес предприятий РФ в новом формате, и тут возможны сюрпризы.

Вторая причина — это стремление развивать так называемую, «цифровую экономику», но о каком развитии отрасли IT-компаний и самой этой цифровой экономики идет речь, если все эти наши компании не имеют возможность брать кредиты в текущих условиях? Банки с компаний требуют определённых залогов в обеспечение кредитных линий, а развитие информационных технологий — это в очень большой степени — серьезный венчур.

Еще одной причиной являются сами банки и их объемы кредитования бизнеса. Они бы и рады этот малый и средний бизнес кредитовать, но снова и снова возникает вопрос залогов, и тут уже замкнутый круг.

Банкам необходимо оценивать риски от кредитования компаний IT-сектора, а это приводит к очень большим издержкам для самих банков в текущих условиях. Одни не могут выдать залог в обеспечение кредита, а другие не могут кредитовать без залога в обеспечение кредита с такой нормой риска. Судя по всему, государство решило взяться за распутывание этого клубка противоречий».

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