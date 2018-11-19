Кредит на Северный широтный ход предоставят пять российских банков

Салехард, , 14:43 — REGNUM Пять крупных российских банков готовы предоставить кредит на строительство железнодорожного пути Северный широтный ход на Ямале. О готовности соглашения сообщили «Ведомостям» собственные источники, близкие к участникам проекта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чтобы построить центральный участок дороги Обская — Салехард — Надым необходимо 130,5 млрд рублей. Управляющая компания Северный широтный ход собирается взять кредит на реализацию проекта размером в 97,2 млрд рублей. Его готов предоставить синдикат из пяти банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Евразийский банк развития. Таким образом банки намереваются снизить риски по кредитам.

Напомним, Северный широтный ход — важнейшая стратегическая железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) протяженностью 707 км. Она соединит станцию «Обская» Северной железной дороги со станцией «Коротчаево» Свердловской железной дороги, что позволит грузам с Урала, Севера-Запада и центра России выйти к Северному морскому пути.

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