Эксперты назвали Больцано лучшим городом для жизни в Италии

Больцано, Италия, , 14:35 — REGNUM Город Больцано на северо-востоке Италии — лучший в стране по уровню качества жизни, сообщает в понедельник, 19 ноября, Italia Oggi со ссылкой на итоги исследования, проведенного экспертами издания совместно с университетом La Sapienza.

В число лидеров вошли еще два города северо-востока страны — Тренто и Беллуно. Большинство крупных городов как севера, так и юге страны заняли места в нижней части списка: Рим — 85 место, Флоренция — 42, Милан — 55 Турин — 78, Неаполь — 108. Всего в списке 110 позиций.

Рейтинг учитывает качество окружающей среды, особенности рынка труда, уровень преступности, численность населения, доступность финансовых, медицинских и образовательных услуг и некоторые другие параметры.

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