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Рекорд сделок с элитной недвижимостью установлен в Москве

Экономика

Продажи жилья велись в 55 объектах элитной недвижимости, расположенных в центре Москвы

Москва, 19 ноября 2018, 14:27 — REGNUM  В сегменте первичного жилья на элитном рынке недвижимости Москвы по результатам третьего квартала 2018 года заключено около 230 сделок. Об этом свидетельствуют данные компании Kalinka Group.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 32%, отметили аналитики компании. Эксперты отмечают, что продажи недвижимости велись в 55 объектах элитного жилья в центре Москвы. Общий объём предложения составил 2115 лотов, в премиум-сегменте насчитывалось более 1,4 тыс. объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября выяснилось, что в Москве за $1 млн можно приобрести всего 83 кв. м жилья. По этому показателю столица России находится на 13-м месте в мировом рейтинге стоимости элитного жилья, поднявшись по сравнению с 2017 годом на две позиции.

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Рынок жилья
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