Паспорт туриста Золотого кольца продолжает охватывать Ярославскую область

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:35 — REGNUM На курорте «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском Ярославской области будет действовать паспорт туриста «Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

20 ноября 2018 года в Переславле в рамках открытия туристско-информационного центра между некоммерческим партнерством и курортом будет подписано соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Паспорт туриста Золотого кольца».

Благодаря этому владельцы паспорта получат в отеле международной сети AZIMUT Hotels, который открыт на курорте, скидки на размещение в гостинице, бесплатный прокат спортивного инвентаря, льготы на услуги лобби-бара.

Первыми гостями проекта в AZIMUT Hotels станут представители государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», правительства Ярославской области, органов местного самоуправления.

На церемонии открытия гостям будут торжественно вручены именные паспорта туриста Золотого кольца, пройдет презентация возможностей паспорта на маршруте «Золотое кольцо России».

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