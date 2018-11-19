На Чукотке разгрузили последнее судно с материалами для плавучей АЭС

Певек, Чукотский АО, , 14:10 — REGNUM Специалисты порта Певека (Чукотский АО) завершили разгрузку судна «Арктика-2», на котором прибыла заключительная партия строительных материалов для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Росэнергоматом».

Отмечается, что в период навигации 2018 года в порту было выгружено порядка 25 тысяч тонн стройматериалов и металлоконструкций. Они обеспечат строительство как самой ПАТЭС, так и гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры.

«Материалы позволят продолжить производство работ на площадке строительства в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь оставшийся период до 2019 года», — сообщил руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС концерна «Росэнергоатом» Виталий Трутнев.

Физический пуск реакторной установки правого борта плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» состоялся 2 ноября. Он стал началом испытаний энергоблока перед выведением реактора на проектную мощность. Испытательные работы проходят в Мурманске, на площадке ФГУП Атомфлот при участии специалистов Балтийского завода. Предполагается, что буксировка плавучего энергоблока в порт Певека состоится в третьем квартале 2019 года.

ПАТЭС — единственная в мире плавучая АЭС — заместит выбывающие мощности Билибинской АЭС в Чукотском автономном округе.

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