По итогам года в Узбекистане намерены насчитать свыше 5 млн туристов

Ташкент, , 14:07 — REGNUM Более 300 участников из 48 стран принимают участие в первом Международном инвестиционном форуме в сфере туризма в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Узбекистан — одна из самых безопасных стран для туристов, узбекистанцы отличается своим гостеприимством, а правительством страны уделяется особое внимание дальнейшему развитию сферы туризма, поднятию ее на более качественный уровень», сказал 19 ноября в ходе открытия форума вице-премьер правительства страны Азиз Абдухакимов.

По его словам, в настоящее время принимаются шаги по открытию электронного визового режима и внедрению дополнительных категорий виз для отдельных групп иностранных граждан.

Среди таких виз, например «Vatandosh» (соотечественник) — для уроженцев Узбекистана, «Academic visa» — для иностранных лиц, желающих осуществлять научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в Узбекистане, «Medical visa» — для иностранных граждан, въезжающих в Узбекистан на лечение, «Student visa» — для иностранных студентов, обучающихся в вузах Узбекистана, «Pilgrim visa» — паломническая виза и «Golden visa» — трехлетняя виза для иностранных инвесторов с возможностью многократного продления срока пребывания в Узбекистане без выезда за рубеж.

» Кроме того, рассматривается вопрос внедрения единой визовой зоны «Silk road visa» для туристов, путешествующих по странам Великого шелкового пути», отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что количество иностранных посетителей к концу года может превысить пять миллионов человек.

«Для улучшения инфраструктуры строятся новые и реконструируются действующие аэропорты, железные и автомобильные дороги, гостиницы, предпринимателям в сфере туризма предоставлены налоговые и таможенные льготы, упрощены процедуры лицензирования и сертификации», отметил Абдухакимов.

В ходе форума потенциальным инвесторам будут представлены 500 инвестиционных проектов, среди которых свободные туристские зоны «Чарвак», Samarkand city, «Кадимий Бухоро», малые турзоны в Сурхандарьинской области, а также проекты Olmazor City и Farg"ona yo"li города Ташкента, гостиничные и торговые комплексы, курортные зоны, оздоровительные центры, тематические парки, рестораны, агро-туристические кемпинги и другое.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, новый президента Узбекистана Шавката Мирзиёеват объявил туризм стратегической отраслью экономики.