Банк Индонезия и Центробанк КНР расширяют соглашение о валютных свопах

Джакарта, , 14:23 — REGNUM Банк Индонезия и Центральный банк Китая расширяют двустороннее соглашение о валютных свопах, сообщает Antaranews.

Стоимость двустороннего соглашения выросла с 100 млрд юаней, что эквивалентно 15 млрд долларов США, до 200 млрд юаней, что эквивалентно 30 млрд долларов США.

«Соглашение о валютных свопах отражает укрепление денежно-кредитного и финансового сотрудничества между Банком Индонезия и Центральным банком Китая, одновременно демонстрируя приверженность двух банков поддержанию финансовой стабильности на фоне сохраняющейся неопределенности на мировых финансовых рынках», — заявил в понедельник, 19 ноября, управляющий Банка Индонезия Перри Варджайо.

Сообщается, что новое экономическое соглашение между Индонезией и Китаем было заключено 16 ноября 2018 года сроком на три года.

«Мы считаем, что сотрудничество с другими центральными банками может еще больше повысить экономическую уверенность Индонезии», — отметил Перри Варджайо.

Напомним, в октября 2018 года Банк Индонезия заключил двустороннее соглашение о валютных свопах с японским центральным банком на сумму в 22,76 млрд долларов США.

Подробности:Банк Индонезия и Центробанк Японии возобновили соглашение о валютном обмене