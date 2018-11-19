Симферополь загружает «Керченский стрелочный завод»

Симферополь, , 13:52 — REGNUM Новые ограждения для набережной реки Салгир в Симферополе изготовят на «Керченском стрелочном заводе». Об этом 19 ноября на заседании местного правительства сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На торгах искали подрядчиков по два с половиной евро за погонный метр ограждений, но в итоге наш керченский завод сделает всё в два с половиной раза дешевле — по одному евро», — отметил Аксёнов.

В целом, по его словам, изготовление ограждений обойдется ориентировочно в 89 млн рублей. При этом в правительстве пересчитали и смету очистки русла реки, которая определена в объеме 107 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году республиканские власти обещают полностью отремонтировать набережную Салгира в Симферополе. В октябре местное правительство направило 25 миллионов рублей из бюджета РК на ремонт и установку ограждения набережной Салгира в Симферополе, однако позже, закупку отменили, перераспределив средства на другие нужды.