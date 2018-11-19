В Грузии спишут банковские долги более 600 тыс. граждан

Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Власти Грузии приняли решение аннулировать банковские долги более 600 тыс. граждан страны, находящихся в так называемом «черном списке» за-за задолженностей, заявил 19 ноября премьер-министр Мамука Бахтадзе на брифинге в Тбилиси.

«Согласно сегодняшнему решению, эти долги будут аннулированы у наших граждан», — заявил Бахтадзе.

По его словам, общая сумма задолженности таких граждан составляет порядка $565 млн. Аннулирование долгов начнется в середине декабря этого года и продлится до конца месяца. Население встретит новый год без долгов, добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Грузии состоится второй тур президентских выборов, в который вышли Григол Вашадзе, набравший в первом туре 37,74% голосов, и Саломе Зурабишвили, получившая 38,64%.

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