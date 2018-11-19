За сутки биткоин потерял около 5% стоимости

Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Потеряв за истекшие сутки около 5% стоимости, самая популярная криптовалюта —биткоин — подешевела до $5,33 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Следует отметить, что 19 ноября среднерыночная стоимость криптовалюты установила новый годовой минимум в $5290, после чего незначительно поднялась. Добавим, на данный момент общая капитализация рынка цифровых денег составляет около $173 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что криптовалюту Bitcoin создал бывший полицейский из Флориды Дейв Клейман. Об этом рассказал один из первых программистов проекта Джефф Гарзик.

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