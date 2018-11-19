Новак не исключил продолжения кооперации ОПЕК+ в 2019 году

Москва, , 13:41 — REGNUM Кооперацию по стабилизации нефтерынка в рамках ОПЕК+ необходимо продолжать и в 2019 году. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак, не исключив такой возможности.

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При этом Новак отметил, что условия для продолжения этого сотрудничества не существует.

«Есть понимание, что мы должны принимать взвешенное решение. И сейчас никаких критериев этого решения нет», — добавил министр.

По словам главы ведомства, формат дальнейшего сотрудничества будет обсуждаться на министерской встрече 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение «ОПЕК плюс» было заключено между членами ОПЕК в конце 2016 года и предполагало сокращение объёмов добычи нефти в течение первого полугодия 2017 года примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Почти сразу же к этим договоренностям присоединились 11 других нефтедобывающих стран во главе с Россией. Их доля сокращений — около 600 тыс. баррелей в сутки. В мае 2017 года сделку было решено продлить еще на восемь месяцев — до марта 2018 года.

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Добавим, что исследовательский центр в Саудовской Аравии, который финансирует государство, уже начал изучение вероятного влияния на рынок торговли нефтью распада Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). Поводом для такого исследования стало опасение Эр-Рияда в том, что на мировом рынке возможно сильное падение спроса на нефть, в результате чего ОПЕК может потерять свою нынешнюю власть.

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