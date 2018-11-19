Объем иностранных инвестиций в финансовый сектор Казахстана вырос на 73%

Астана, , 13:39 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в финансовый сектор Казахстана составил $395,5 млн, что на 73,1% больше, чем в январе-июне 2017 года. Об этом 19 ноября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период прямые иностранные инвестиции в сервисную экономику увеличились на 45,1%, до $3,4 млрд. Несмотря на рост сервисных инвестиций, основная доля вложений приходится на сырьевой и промышленный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что республика привлекает 70% инвестиций от всего объема вложений в страны Туркестана.

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