Симферополю нужен почти миллиард рублей на канализацию и водопровод

Симферополь, , 13:19 — REGNUM Строительство новых сетей водоснабжения и канализации в нескольких наиболее отсталых районах Симферополя будет стоить 992 миллиона рублей. Об этом 19 ноября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Средства предусмотрены ФЦП развития Крыма и Севастополя. Когда будут перераспределены деньги, у нас уже должна быть готовая проектно-сметная документация и предложения в программу крупных инфраструктурных объектов: системы канализации на Петровской балке, Неаполе Скифском, Старом городе. На всё это необходимо 992 миллиона рублей», — отметил глава РК.

Он также подчеркнул, что в 2019 году на строительство и развитие крупных инфраструктурных объектов города также направят часть доходов от приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики заявили, что ГУП РК «Вода Крыма» получит в 2019 году 100 миллионов рублей на закупки ассенизаторской техники, из которых 41 миллион рублей потратят на нужды Симферополя.