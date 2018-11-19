На конкурсе «Лидеры России» стартовал тест общих знаний о России

Москва, , 13:02 — REGNUM Стартовал второй блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. — тест общих знаний о России. Накануне, 18 ноября, конкурсанты получили возможность пройти демонстрационную версию тестирования, проверить скорость интернета и корректность работы компьютера и браузера. 19 ноября с 8:00 по местному времени региона, от которого зарегистрирован участник, стало доступно основное тестирование, по результатам которого вместе с итогами первого блока тестов определяется, получает ли участник доступ к следующему. На прохождение этого блока у участников есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет 40 минут.

В этом году тест общих знаний о России обновился. Теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, он включает еще и знание русского языка. Как рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко, это обусловлено расширением географии проекта: «Мы ввели эту шкалу из-за участия иностранных граждан, но не стали выделять его в большой отдельный тест, так как содержащиеся в нем вопросы и задания под силу любому образованному участнику из России, это будет дополнительная проверка на культуру речи. В блоке общих знаний мы полностью обновили банк заданий. Чтобы исключить возможность найти ответ в интернете, сократили время на выполнение некоторых заданий с минуты до 20 секунд».

Тест общих знаний о России входил в дистанционный этап отбора и в конкурсе прошлого года. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Сергей Мордасов считает, что этот тест соответствует задачам конкурса: «В нем не было ничего завышенного, он действительно помогал определить людей, имеющих хотя бы основы знаний о России», — уверен он. Конкурсантам этого года Сергей Мордасов порекомендовал сосредоточиться на концентрации: «Вопросов много, и они непростые, ограничение времени очень жесткое, и цена каждого промедления очень высока. Поэтому в момент сдачи теста не должно вам мешать ничего, нужно найти способ полностью уйти в себя и сосредоточиться. Тишина во время тестирования себя окупит».

Последним блоком тестирования на дистанционном этапе отбора, как и год назад, станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности. Он пройдет в начале декабря. В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах пройдут региональные полуфиналы, а в марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».