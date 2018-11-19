Государственный долг Киргизии превышает $4,3 млрд

Бишкек, , 12:50 — REGNUM Объем государственного долга Киргизии превысил $4 млрд 364,8 млн (288 млрд рублей) или 56,2% к ВВП республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Из этой суммы внешний долг составляет около $3 млрд 764,5 млн (248,4 млрд рублей) или 48,5% ВВП. Внутренний долг страны — более $600,3 млн (39,6 млрд рублей) или 7,7%.

Наиболее крупная задолженность по ранее полученным кредитам у Киргизии имеются перед Экспортно-импортным банком Китая — около $1 млрд 682,6 млн (111 млрд рублей), Международной ассоциацией развития — около $652,6 млн (43 млрд рублей), Азиатским банком развития — более $577,7 млн (38,1 млрд рублей), Японским агентством международного сотрудничества (JICA) — около $237,7 млн (свыше 15,6 млрд рублей) и Международным валютным фондом — более $178,6 млн (около 11,8 млрд рублей).

Также достаточно крупные по местным меркам суммы республика задолжала правительству Турции — $97 млн (6,4 млрд рублей), Банку КфВ — более $82,6 млн (5,4 млрд рублей), Исламскому банку развития — более $79,1 млн (5,2 млрд рублей) и Европейскому банку реконструкции и развития — $48 млн (около 3,2 млрд рублей)

Кроме того среди кредиторов Киргизии также числятся: Международный фонд сельскохозяйственного развития, Саудовский фонд развития, Европейский союз, Евразийский банк развития, Экспортно-импортный банк Кореи, Фонд развития Абу-Даби, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Гермес кредитверзихерунгс-актингезельшафт, Фонд международного развития ОПЕК, Натексис банк, Северный фонд развития и Экспортно-кредитный фонд Дании.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2016 года государственный долг Киргизии превышал 236,4 млрд рублей или 59,9% от объема валового внутреннего продукта страны. Из этих денег около 217,9 млрд рублей составлял внешний долг, а внутренний долг — порядка 18,6 млрд рублей.

За 2017 год государственный долг страны возрос до 264,2 млрд рублей или 59,1% ВВП. В том числе внешний долг — 238 млрд рублей, внутренний — 26,2 млрд рублей.

Отметим, что согласно данным министерства экономики, в Киргизии пик выплат по государственному долгу выпадет на 2027 год, когда из бюджета республики придется выделить на эти цели $400 млн (около 26,4 млрд рублей).

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