Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:14:55 МСК

Победителей в торговой войне не будет – Медведев

Экономика

Мировая торговая система «поставлена под удар»

Ханой, 19 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  В мире уже развернулась и идёт торговая война, однако мировой торговле в конечном итоге пользы от неё не будет. Об этом на пресс-конференции по итогам официального визита в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам.

Читайте также: Планы США повысить пошлины на товары из Китая в 2019 году не изменились

Премьер-министр отметил, что эта война приносит определённые плоды странам, которые пытаются навязывать свой курс. С другой стороны, приносит издержки всей мировой торговле.

«В конечном счёте, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Медведва.

Наглядным тому примером служит торговая война между США и Китаем.

Ранее по теме: Что выиграли США от торговой войны со всем миром?

Как сообщало ИА REGNUM, марте 2018 года Белый дом обнародовал меморандум против «китайской экономической агрессии», то есть о торговых ограничениях против Китая. Документом вводились 25-процентные пошлины более чем на 100 видов китайской продукции. В начале апреля Трамп анонсировал новое повышение пошлин на импорт товаров из КНР в общей сложности на $150 млрд. На все подобные шаги США КНР отвечала зеркальными мерами. Так, в августе Пекин ввёл 25-процентные пошлины на американские товары на $16 млрд. 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить санкционный список ещё на $267 млрд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить