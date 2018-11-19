Победителей в торговой войне не будет – Медведев

Ханой, , 12:41 — REGNUM В мире уже развернулась и идёт торговая война, однако мировой торговле в конечном итоге пользы от неё не будет. Об этом на пресс-конференции по итогам официального визита в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам.

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Премьер-министр отметил, что эта война приносит определённые плоды странам, которые пытаются навязывать свой курс. С другой стороны, приносит издержки всей мировой торговле.

«В конечном счёте, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей здесь не будет», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Медведва.

Наглядным тому примером служит торговая война между США и Китаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, марте 2018 года Белый дом обнародовал меморандум против «китайской экономической агрессии», то есть о торговых ограничениях против Китая. Документом вводились 25-процентные пошлины более чем на 100 видов китайской продукции. В начале апреля Трамп анонсировал новое повышение пошлин на импорт товаров из КНР в общей сложности на $150 млрд. На все подобные шаги США КНР отвечала зеркальными мерами. Так, в августе Пекин ввёл 25-процентные пошлины на американские товары на $16 млрд. 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить санкционный список ещё на $267 млрд.