Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:19:38 МСК

Эксперт: рост цен на нефть может спровоцировать Саудовская Аравия

Экономика

… которая может убедить ОПЕК перейти к сокращению добычи

Эксперт: рост цен на нефть может спровоцировать Саудовская Аравия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 19 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Нефть по-прежнему находится под давлением. 16 ноября котировки сдерживались новостями о возобновление экспорта нефти из провинции Киркук в Ираке. Более того, в целом, инвесторы также опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса, что является ключевым негативным драйвером в последнее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее ситуацию в ближайшее время может изменить Саудовская Аравия, которая может убедить ОПЕК перейти к сокращению добычи к концу 2018 года. В картеле думают о снижении добычи на 1,0−1,4 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить ослабление спроса и избежать перенасыщения рынка. Как минимум это может спровоцировать хороший отскок вверх.

«Технически по Brent целью коррекции являются уровне 71−72 доллара за баррель. В случае же обновления минимума 64,61 доллара за баррель падение усилится. Таргет на снижение — 61 доллар за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефтью движет надежда на восстановление

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить