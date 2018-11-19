Понедельник, 19 Ноября 2018 года
14:11:41 МСК

Число транзитных авиапассажиров в Казахстане выросло на 47%

Экономика

Численность транзитных пассажиров возрастет до конца года до 1 млн человек

Астана, 19 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года число транзитных авиапассажиров в Казахстане составило 764 тыс. человек, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 19 ноября заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает издание InformBuro.

Министр отметил, что в 2018 году численность транзитных пассажиров должна возрасти до 1 млн человек. Транзитными маршрутами пользуются в основном пассажиры из Европы, которые отправляются в Китай и Индию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года аэропорты Казахстана обслужили 12,7 млн человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажиропоток на воздушном транспорте в Казахстане вырос на 6%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить