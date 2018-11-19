Число транзитных авиапассажиров в Казахстане выросло на 47%

Астана, , 12:28 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года число транзитных авиапассажиров в Казахстане составило 764 тыс. человек, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 19 ноября заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает издание InformBuro.

Министр отметил, что в 2018 году численность транзитных пассажиров должна возрасти до 1 млн человек. Транзитными маршрутами пользуются в основном пассажиры из Европы, которые отправляются в Китай и Индию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года аэропорты Казахстана обслужили 12,7 млн человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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