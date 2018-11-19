Нилов: Вместо «налога на колбасу» надо запретить опасные пищевые добавки

Москва, , 12:13 — REGNUM Налог на колбасные изделия не повысит качество потребляемой гражданами продукции — вместо этого правительству следовало бы запретить использовать опасные для здоровья добавки при производстве продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве РФ о введении дополнительного налога на продукты переработки красного мяса, к которым в частности относятся все колбасные изделия, пишут «Известия». Полученные средства в правительстве предлагают направить на удешевление продуктов здорового питания.

«Любое повышение налога приведёт к тому, что удорожает продукция, но это не значит, что будет прямая зависимость между стоимостью и качеством. Да и какая связь между налогом и качеством — непонятно. Что мешает сегодня поставщикам продавать свою дорогую продукцию, если на неё есть спрос», — отмечает Нилов.

По его словам, повышение цен само по себе никак не скажется на технологии производства, поскольку правительство не рассматривает вариант отказаться от опасных пищевых добавок, которые используют производители.

«Наш ГОСТ и наднациональное законодательство того же Таможенного союза позволяют использовать различные добавки. Например, Е62 (глутамат натрия), вреднейшая добавка, она используется, чтобы скрыть некачественное сырье и тем самым постоянно поддерживать покупательскую способность соответствующего товара. Надо запретить производителям использовать различного рода добавки, которые позволяют использовать некачественное сырье при производстве колбасных изделий, а её выдумывать новые налоги», — уверен Нилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский надеется, что «налог на колбасу» отразится на ее качестве