Чиновница: Российская экономика пока не ориентирована на человека

Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM Российская экономика и ориентация на человека — это пока разные вещи. Об этом заявила глава дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства при департаменте культуры Москвы Мария Кабланова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Пока, думаю, что да. Для этого и работаем, чтобы эту разность преодолевать», — ответила Кабланова на вопрос корреспондента ИА REGNUM, не считает ли она разными понятия «российская экономика» и «человекоцентричность».

Эксперт упомянула, что есть «очень много есть разных инструментов» для гуманизации российской экономики.

Московскому чиновнику помогла с ответом и. о. главы управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, которая сослалась на советский опыт. «Система художественного образования — абсолютно советское изобретение. Это изобретение советской страны! И то, что мы продолжаем этим заниматься, это колоссальная заслуга России», — заявила и. о. главы управления культуры корреспонденту ИА REGNUM.

Проблемы с отсутствием человекоцентричности, которые существуют, — это проблемы роста страны и общие тренды. А Россия — это единственная страна, где ориентация на человека была, есть и будет! — считает Ярошевская.

Также, выступая на конференции «Детская школа искусств: топ-формат» в Екатеринбурге, Мария Кабланова упомянула, что экономика и культура «связаны своей человекоцентричностью». «Мы к этому идем. Человекоцентричность экономики и всех культурных инициатив — это самая главная зона роста, которая есть у России», — уверена московский чиновник.

Напомним, в Екатеринбурге 19 октября открылась научно-практическая конференция «Детская школа искусств: топ-формат». Уже в первые часы конференции эксперты нащупали «кризисные точки» в культуре. Например, в Екатеринбурге критически не хватает детских школ искусств: а конкурс на поступление в такие учреждения колеблется от 8 до 20 человек на место, что «беспрецедентно».