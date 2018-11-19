Литовских потребителей ждёт резкое подорожание электричества и газа

Вильнюс, , 12:09 — REGNUM Литовские поставщики электроэнергии и газа утверждают, что в 2019 году они поднимут цены на электричество и газ для бытовых потребителей на 15−20%, а для бизнеса увеличение цены будет в пределах 30−60%. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет литовское агентство BNS.

Представители Lietuvos energijos tiekimas утверждают, что рост цены на электроэнергию обусловлен ее подорожанием на рынке. Она повысилась за год на 40% и в среднем сейчас составляет 49 евро за мегаватт-час. Электроэнергия для бизнеса и вовсе ожидают рост вплоть на 60%. Об этом заявили представители поставщика Elektrum Lietuva.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на электроэнергию для литовских бытовых потребителей с 1 января 2019 года станут выше сразу на 20%. Такое решение 15 октября приняла литовская государственная комиссия по контролю цен и энергетики. Прибалтика до 2025 года (включительно) намерена выйти из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизировать работу с континентальными сетями Европы.

В настоящий момент в Литве генерируется 15−25% необходимой ей электроэнергии, однако ради «энергетической независимости от России» Литва намерена покупать дорогое электричество с запада или скандинавских стран, нежели дешёвое из Белоруссии или России.

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