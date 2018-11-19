В Забайкалье увидели тенденции к снижению цен на бензин

Чита, , 12:02 — REGNUM За прошедшую неделю цена моторного топлива на АЗС в Забайкальском крае снизилась примерно на 1,7%, но в сравнении с другими близлежащими территориями всё равно осталась самой высокой. Об этом со ссылкой на собственные источники в региональном правительстве сообщает Baikal24.ru.

По оценке и. о. первого вице-премьера Александра Кулакова, тенденции к понижению цены на бензин и дизельное топливо есть, но небольшие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж в Забайкалье наблюдается несколько недель подряд по причине нестабильной ситуации с оптовыми ценами на российском топливном рынке и существенной долей независимых АЗС в регионе, которые вынуждены закупать у вертикально интегрированных холдингов топливо по завышенным ценам. На стелах местных АЗС можно увидеть ценники, превышающие 50 рублей за литр дизтоплива.

На днях сразу несколько сетей АЗС Забайкалья получили предупреждения ФАС РФ о необходимости снизить розничные цены на моторное топливо.

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