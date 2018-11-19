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В Казахстане отремонтировали более 800 км железных дорог

Экономика

В 2018 году на реализацию программы будет выделено $2,15 млрд

В Казахстане отремонтировали более 800 км железных дорог
Исаак Левитан. Поезд в пути. 1890-е

Астана, 19 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  В рамках государственной программы Казахстана по инфраструктурному развитию «Нурлы жол» выполнен капитальный ремонт 805 км железных дорог, проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы в Кустанайской области и реализуется 25 автодорожных проектов. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

В 2018 году на реализацию программы будет выделено 792 млрд тенге ($2,15 млрд). По состоянию на 1 ноября 2018 года освоено 411 млрд тенге ($1,12 млрд) или 52% от выделенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что в ходе аудиторских проверок расходования средств госпрограммы «Нурлы жол» были выявлены нарушения на сумму 6,5 млрд тенге ($17,7 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: При исполнении госпрограммы Казахстана допущены нарушения — глава минфина

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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