В Томске проходит Съезд инженеров Сибири

Томск, , 11:50 — REGNUM Четвёртый съезд инженеров Сибири, главной задачей которого является формирование дорожной карты «ТехнетСибирь» Национальной технологической инициативы и разработка программы технологического развития Сибири на четыре года, стартовал в Международном культурном центре Томского политехнического университета, сообщает 19 ноября пресс-служба вуза.

В церемонии открытия съезда полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников. Модератором выступил ректор Томского политеха Пётр Чубик.

Обращаясь к участникам съезда с приветственным словом, полпред президента сообщил, что для решения задачи, сформулированной президентом РФ Владимиром Путиным как создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году, потребуется создать новые прорывные направления экономики и обеспечить интеграцию передовых технологий.

«Без тех задач, которые стоят сегодня перед школами, вузами, бизнесом, наукой и властью, мы с вами не сможем сделать этот рывок. Кто бы что не говорил, но без инженерной мысли, без высококлассных специалистов технических направлений мы с этими задачами не справимся», — сообщил Меняйло.

Мероприятия съезда продолжились визионерской лекцией «Цифровая трансформация производств», пленарным заседанием «Национальная технологическая инициатива: состояние, проблемы, перспективы» и круглым столом «Интеграция программы «Технет-Сибирь», инновационной программы развития ХМАО и НТИ для технологического развития РФ». Также участники форма проведут круглый стол «Программы и инструменты вовлечения промышленных предприятий СФО в НТИ», на котором будет обсуждаться опыт программы «Реиндустриализация экономики» Новосибирской области и возможность развертывания программы на другие регионы СФО. Съезд завершится 20 ноября.

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