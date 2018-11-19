В Казахстане арестован очередной заместитель министра энергетики

Астана, , 11:42 — REGNUM Специализированный межрайонный суд Астаны удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя министра энергетики Казахстана Анатолия Шкарупы, сообщает 19 ноября издание InformBuro.

Заместитель министр арестован до 16 января 2018 года. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подтвердил факт ареста. По его словам, Шкарупа написал заявление об увольнении неделю назад.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Бозумбаев заявил, что Шкарупа изъявил желание приостановить свою деятельность на посту заместителя министра энергетики.

7 ноября генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров на заседании Совета безопасности заявил о причастности Шкарупы к хищению 215 млн тенге ($584 тыс.).

Ранее были арестованы заместители министра энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев и Гани Садибеков. Оба чиновника подозреваются в коррупционных преступлениях при благоустройстве озера Карасув Боровом.

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