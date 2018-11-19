Жители СЗФО поставили рекорд по активности в ипотеке

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM За январь-сентябрь 2018 года жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО) оформили 122,1 тыс. ипотечных кредитов на жилье, их общая сумма составила 264,8 млрд рублей. Количество взятых кредитов возросло в 1,5 раза, а их объем — в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 19 ноября сообщило Управление по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России

«Это рекорд ипотечного рынка: для сравнения, за весь 2017 год в регионе было выдано 257,4 млрд рублей», — отметили в Центробанке.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в СЗФО за первые 9 месяцев 2018 года составила 9,57%, это на 1,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом ипотечники стараются возвращать деньги банкам вовремя. Доля просроченной задолженности на 1 октября 2018 года составила лишь 0,9% от общей суммы задолженности населения.

В административном центре СЗФО — Санкт-Петербурге — в сентябре текущего года количество и объем ипотечных кредитов выросли почти в 1,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года.

«Востребованность ипотеки как способа улучшения жилищных условий растет, это связано, в том числе, со снижением ставок», — отмечают в Северо-Западном ГУ Банка России.

Читайте также: Граждане РФ в среднем берут «на ипотеку» более 2 млн рублей — НБКИ

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер ипотечного кредита в России с начала 2018 года вырос до 2,16 млн рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, самые большие ипотечные кредиты берут жители Москвы, Подмосковья, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Якутии.

Читайте также: Рынок новостроек в Петербурге и пригородах вырос на 21%