Развивать систему ЕГИСЗ в регионах России будут три ведомства

Москва, , 11:31 — REGNUM Далее более предметно развивать Единую информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) будут три ведомства. ЕГИСЗ создают для обеспечения эффективной информационной поддержки органов и учреждений системы здравоохранения, а также граждан России, передает «Медвсестник».

Главными исполнителями госзаказа по развитию ЕГИСЗ будут госкорпорация «Ростех», «Ростелеком» и НИИ «Восход». Список исполнителей уже получил одобрение президента РФ Владимира Путина. Ведомства начнут информатизацию и централизацию управления здравоохранением регионов России.

В частности, ГК «Ростех» будет координировать подключение региональных система к единой система, а «Ростелекому» и «Восходу» поручено заняться непосредственно разработкой региональных систем.

Более 70 млрд рублей направят в регионы РФ на ремонт медучреждений

Между тем, стоит отметить, что по данным проверки Счетной палаты РФ подключение больниц и поликлиник к скоростному интернету идет без плана, графика и перечня объектов. Аудиторы намерены проверить медучреждения в регионах России в 2019 году.

Подробнее на эту тему: К 2024 году ЕГИСЗ охватит все медицинские учреждения России

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ планирует, что в России создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая охватит 100% медицинских организаций, завершится к 2024 году. Услугами системы смогут воспользоваться не менее 50 млн человек.

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