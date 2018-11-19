В России снят запрет на посещение иностранцами Северной Осетии

Владикавказ, , 11:27 — REGNUM Правительство РФ сняло ограничения на посещение Северной Осетии иностранными гражданами. Постановление о внесении изменения в «Перечень территорий РФ с регламентированным посещением для иностранных граждан» подписал 14 ноября Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РСО-Алании.

Северная Осетия из этого перечня исключена. Вопрос об этом поднимал ранее на встрече с премьер-министром РФ глава субъекта Вячеслав Битаров.

Комментируя принятое решение, Битаров отметил, что до этого дня Северная Осетия была единственным субъектом СКФО, на который распространялось действие правительства России об утверждении перечня территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан.

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При этом исполнение документа представляло существенное препятствие развитию туризма в республике. Между тем ежегодно республику посещало около 200 тыс. туристов. Снятие запрета на пребывание в РСО-Алании иностранных туристов должно существенно увеличить этот показатель, считают власти региона.

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