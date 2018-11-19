Новгородские власти планируют снижение долговой нагрузки региона на 1,4%

Великий Новгород, , 11:13 — REGNUM Государственный долг Новгородской области к 1 января 2019 года составит 15,7 млрд рублей — это та же сумма, что и сейчас. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2019 год заявила министр финансов Новгородской области Елена Солдатова.

По её словам, уже в 2018 году сам госдолг будет снижен на 86 млн рублей, в 2019 году — ещё на 91 млн рублей.

«Долговая нагрузка в 2019 году снизится на 1,4% к уровню 2018 года. Затем будет поэтапно снижаться ежегодно», — заявила Елена Солдатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено 648,1 млн рублей на обслуживание государственного долга области. В 2020—2021 годах эти суммы будут выше: 700,1 млн рублей в 2020 году и 778,1 млн рублей в 2021 году. Большую часть в структуре госдолга региона составляют бюджетные кредиты — 10,8 млрд рублей.

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Напомним, проект бюджета Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов поступил в Новгородскую областную думу и будет рассмотрен в первом чтении на её внеочередном заседании 21 ноября.

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