Министр: Казахстан уступает России и Белоруссии в энергоэффективности

Астана, , 10:42 — REGNUM В рейтинге стран по энергоэффективности Казахстан занимает 32-е место, уступая России и Белоруссии, заявил 19 ноября министр по инвестициям и развитию республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил, что Россия и Белоруссия занимают 18-е и 19-е место соответственно и обратился к министру с вопросом, когда Казахстан повысит свой уровень в данном рейтинге.

Касымбек ответил, что в рамках стратегического плана развития Казахстана до 2020 года энергоемкость страны планируется снизить на 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября на заседании правительства Бакытжан Сагинтаев поручил министерству по инвестициям и развитию Казахстана усовершенствовать требования к энергоэффективности предприятий.

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