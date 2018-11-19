Банк России наказал «Юнистрим» ограничением обмена валюты

Москва, , 10:13 — REGNUM По результатам проверки Центробанка РФ для системы денежных переводов «Юнистрим» на полгода ограничены операции по обмену наличной валюты. Об этом пишет 19 ноября «Коммерсантъ».

Отмечается, что регулятор проверял «Юнистрим» с июня по август, после чего ввел указанные ограничения из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства. Сообщается, что банк нарушал прописанные законом нормы в процессе идентификации клиентов, обменивавших крупные суммы в наличной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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