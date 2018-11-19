Отмена налога на движимое имущество лишила новгородский бюджет 752 млн руб

Великий Новгород, , 10:12 — REGNUM Изъятие из базы исчисления налога на имущество организаций движимого имущества приведёт к выпадающим доходам для бюджета Новгородской области в 2019 году в сумме 752 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2019 год заявила министр финансов Новгородской области Елена Солдатова.

Она отметила, что эти нововведения — «безусловно, плюс для организаций».

«Но для бюджета региона, как показывают расчёты, выпадающие доходы составят 752 млн рублей. В такой ситуации не только наша область, но и другие субъекты РФ», — отметила министр.

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По её словам, федеральное правительство принимает решение о компенсации в 2019 году части потерь от этих изменений в Налоговый кодекс РФ. Так, уже в 2018 году Новгородская область ожидает 339 млн рублей компенсационной дотации, которая будет включена в бюджет региона на 2019 год. На эту сумму в проекте бюджета региона на 2019 год сейчас запланирован дефицит. Его Солдатова назвала техническим.

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Отметим, что комплексная проверка Счётной палаты РФ, проведённая в Новгородской области в мае-июне 2018 года по личному обращению губернатора региона Андрея Никитина, показала, что в целом сумма выпадающих доходов бюджета Новгородской области в связи с изменениями федерального законодательства по налогам и сборам составила в 2016 году 45,6 млн рублей, в 2017 году — более 1,7 млрд рублей.

Так, изменение федерального законодательства по налогам и сборам в части снижения норматива зачисления налогов в бюджеты субъектов Российской Федерации (с 88% в 2016 году до 61% в 2017 году) оказало влияние на поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, что привело к снижению доходов дорожного фонда Новгородской области на 18,6% — на 587,5 млн рублей. В связи с введением системы «Платон» новгородский бюджет потерял в 2016 году 45,6 млн рублей, в 2017 году — около 25 млн рублей. Пониженные ставки (до 1%) по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей привели к выпадающим доходам бюджета Новгородской области на сумму 268,9 млн рублей в 2017 году. Сумма выпадающих доходов регионального бюджета от изменений при уплате налога на прибыль организаций в 2017 году составила 334 млн рублей. Анализ налоговых льгот, предоставляемых налогоплательщикам, также показал, что наибольшая сумма выпадающих доходов сложилась по налоговым льготам, предоставленным в соответствии с федеральным законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Новгородской области на 2019 год прогнозируются в объёме 27,6 млрд рублей, в том числе 22,3 млрд рублей собственных доходов (рост 101,4%). Общий объём расходов на 2019 год запланирован в размере 27,9 млрд рублей.

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