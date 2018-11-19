Понедельник, 19 Ноября 2018 года
10:58:04 МСК

В Приамурье запущено производство бетона для строительства Амурского ГПЗ

Экономика

Мощность завода -120 кубометров бетона в час

Свободный, Амурская область, 19 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  Первый из двух комплексов по производству бетона высокого качества для строительства Амурского газоперерабатывающего завода введён в эксплуатацию на территории опережающего развития «Свободный», сообщает 19 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается, что бетонный завод размещен на промышленной площадке «Черниговка». Его текущая мощность составляет 120 кубометров бетона в час. Второй комплекс мощностью 50 кубометров бетона в час планируется запустить до конца 2018 года на площадке «Усть-Пера».

Исполнительный директор компании «Индустрия» Андрей Сенотрусов отметил, что быстрая реализация проекта стала возможной благодаря ускоренному порядку получения земельного участка и льготному кредитованию.

Добавим, ТОР «Свободный» создана постановлением правительства России от 3 июня 2017 года № 673. Специализацией территории является нефтехимическая промышленность и производство строительных материалов.

Читайте также: Ставки налогов и взносов для ТОР заморозят с 2019 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Территории опережающего социально-экономического развития
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить