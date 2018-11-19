В Приамурье запущено производство бетона для строительства Амурского ГПЗ

Свободный, Амурская область, , 10:12 — REGNUM Первый из двух комплексов по производству бетона высокого качества для строительства Амурского газоперерабатывающего завода введён в эксплуатацию на территории опережающего развития «Свободный», сообщает 19 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

Отмечается, что бетонный завод размещен на промышленной площадке «Черниговка». Его текущая мощность составляет 120 кубометров бетона в час. Второй комплекс мощностью 50 кубометров бетона в час планируется запустить до конца 2018 года на площадке «Усть-Пера».

Исполнительный директор компании «Индустрия» Андрей Сенотрусов отметил, что быстрая реализация проекта стала возможной благодаря ускоренному порядку получения земельного участка и льготному кредитованию.

Добавим, ТОР «Свободный» создана постановлением правительства России от 3 июня 2017 года № 673. Специализацией территории является нефтехимическая промышленность и производство строительных материалов.

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