Премьер-министр Казахстана поручил повысить энергоэффективность предприятий

Астана, , 10:10 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерству по инвестициям и развитию республики усовершенствовать требования энергоэффективности к предприятиям страны, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

На заседании правительства Казахстана был поднят вопрос снижения энергоемкости страны. Глава правительства обратил также внимание акомв (глав) регионов республики на проблему недостаточной работы по энергосбережению.

Напомним, 19 ноября министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек заявил, что 10 регионов республики имеют среднюю оценку в области энергоснабжения, а пять регионов — низкую. Высокую оценку получила только Павлодарская область.

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