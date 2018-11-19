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Объем контейнерных перевозок через Казахстан вырос на 49%

Экономика

В направлении Китай — Европа перевозки выросли на 54%

Объем контейнерных перевозок через Казахстан вырос на 49%
steve gibson
Контейнеры

Астана, 19 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года объем контейнерных перевозок через Казахстан составил 411,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 49% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека.

В 2018 году объем транзитных контейнерных перевозок в Казахстане запланирован на уровне 536 тыс. контейнеров в ДФЭ. За отчетный период в направлении Китай — Европа данный показатель составил 235,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре предприниматели Восточно-Казахстанской области пожаловались на дефицит железнодорожных вагонов, которых не хватает ни на внешнем, ни на внутреннем направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефицит вагонов в Казахстане негативно сказался на бизнесе

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Железнодорожные перевозки
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