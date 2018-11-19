Новгородские муниципалитеты получат ещё больше дохода с «упрощёнки»

Великий Новгород, , 09:42 — REGNUM Министерство финансов Новгородской области проанализировало практику зачисления в бюджет Великого Новгорода и бюджеты муниципальных районов области 50% налога, исчисляемого по упрощённой системе налогообложения (УСН), которая была начата в 2018 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2019 год министр финансов Новгородской области Елена Солдатова назвала эту практику положительной.

«Видно, что все муниципальные образования выполняют свои планы, такая методика будет продолжена и в 2019 году. Ежегодно будет передаваться ещё по 10% налоговых отчислений по УСН. Таким образом, к 2021 году 80% этого налога будет перечисляться муниципальным образованиям», — сообщила Солдатова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, методика зачисления налоговых отчислений по упрощённой системе налогообложения (УСН) в бюджеты муниципалитетов Новгородской области была пересмотрена в 2017 году, после смены руководства региона. Ранее доход от этого налога на 100% зачислялся в областной бюджет.

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